Ein spannender Blick hinter die Kulissen des Tourismus

In Scuol fand vergangene Woche der Pilotversuch des «Tag der offenen Tourismusbetriebe» statt. Die Schüler der zweiten Real- und Sekundarklasse der Gemeindeschule Scuol hatten an diesem Tag die Möglichkeit, erste praktische Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu erhalten.