Investiziun pella prosma generaziun

La populaziun da Valsot ha inaugurà in sonda il nouv stabilimaint da la scoula a Strada. Cun l’ingrondimaint da la chasa da scoula s’haja pudü concentrar tuot la scoula in ün lö. Dal 2022 vaivan las votantas ed ils votants deliberà ün credit cumplessiv da 4,4 milliuns francs per quist intent.