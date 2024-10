Das Festival entstand aus einer Idee von Begoña Feijoo Fariña, künstlerische Leiterin des Projekts, selbst Schriftstellerin und Kulturförderin. Das Festival wird am Freitag mit dem Konzert von Kety Fusco und der Performance von Olimpia De Girolamo eröffnet, die im Rahmen des Performance-Zyklus Vulcano von Schweizer Radio Rete Due realisiert wird. Zu den Höhepunkten gehört am Samstag die Premiere des Buches «Il libro del ritrono» von Philippe Rahmy. Die Präsentation ist mit einer Ausstellung verbunden, die eine Auswahl seiner Fotografien zeigt. Abends schliesst der erste Festivaltag mit einer Performance von Flurina Badel, moderiert von Bettina Vital. Während der literarischen Begegnungen im Casa Torre finden am 5. und 6. Oktober Workshops für Kinder statt.





info:lettereallavalposchiavo.ch