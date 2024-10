Es hätten drei sein müssen, denn Hockey Grischun Sud dominierte das erste Drittel klar, vergab aber zahlreiche Chancen. Im zweiten Abschnitt gingen die Engadiner zweimal in Führung. Das erste Mal durch einen Penalty bei eigener Unterzahl durch Nico Florin und dann durch Kilian Caviezel. Postwendend gelang den Wetzikern jeweils der Ausgleich. Mitschuldig waren die vielen Strafen von HGS in den zweiten 20 Minuten. So blieb es auch bis zum Schluss beim 2:2. Im Penaltyschiessen erwiesen sich die im Durchschnitt etwas älteren Zürcher Oberländer als kaltblütiger. Das nächste Spiel absolviert die U20 HGS infolge der Herbstferien erst am Sonntag, 20. Oktober um 17.00 Uhr auf der St. Moritzer Ludains gegen den EHC Winterthur. (skr)