«Uossa es il mumaint per inoltrar ideas e chattar soluziuns»

Dario Giovanoli es commember da la suprastanza cumünala da Scuol e president da la cumischiun da planisaziun. El respuonda dumondas davart la revisiun totala da la planisaziun ed as giavüscha bleras propostas per soluziuns invezza da be critica invers la planisaziun.