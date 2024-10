Collavuraziun pella prosma generaziun

La Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair ha inizià ün proget partecipativ per elavurar üna politica favuraivla per uffants, persunas giuvnas e famiglias. Al principi dal proget stan maisas raduondas – quasi lavuratoris – in tuot ils cumüns. In quellas vegnan eruits insembel ils problems, però eir pussibiltats d’augmantar l’attractività da la regiun.