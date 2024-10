Im Verkehrshaus die Bobrun-Saison lanciert

Grossandrang an den Bobrun Days in Luzern. Während drei Tagen informierten Ex-Stars wie Gregor Stähli und Beat Hefti die Besuchenden mit spannenden Einblicken in den Bob- und Skeletonsport. Derweil läuft die Planung für 2024/25 und 2026 auf Hochtouren.