Vintage Market für den guten Zweck

Anfang August hat das Team des Super Mountain Markets in St. Moritz den Vintage Market «Gutes Thun, Do Good, Fer Dal Bain» organisiert. Bereits zum vierten Mal in Folge hat das Team einen Event für und mit Susanne Thun organisiert, dessen Erlöse an eine lokale Einrichtung gespendet wurden. In diesem Jahr brachten der Verkauf ihrer persönlichen Schätze – darunter Kleidung, Schmuck und Möbel 26 322.58 Franken ein, die der Organisation Movimento zugutekommen.