Polarlichter-Spektakel im Engadin

Dieses Jahr ist die Sonnenaktivität hoch, weswegen auch im Engadin immer wieder Polarlichter zu sehen sind. In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober hat Sabrina Fiechter die eindrückliche Stimmung am Seeufer bei Maloja und am Berninapass fotografiert.