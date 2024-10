Selbstunfall am Berninapass

Am Donnerstagabend ist am Berninapass ein Automobilist verunfallt. Der 41-jährige, in Italien wohnhafte Mann aus Bangladesch fuhr dabei um 23 Uhr auf der Berninastrasse H29 von Livigno kommend talwärts in Richtung Poschiavo. In einer Rechtskurve verlor er die Herrschaft über sein Auto.