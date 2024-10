Ün vaira «Blechhauf’n» a Tschlin

La Società «musica in cumün» da Tschlin ha il böt da cultivar e promouver la cultura in cumün cun organisar arrandschamaints in cumün ed impustüt concerts illa sala polivalenta. In sonda passada ha gnü lö il prüm concert plü special culla fuormaziun da brass austriaca «Da Blechhauf’n».