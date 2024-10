A chatscha dals cristals jauers

Il mineralog Edy Romani da Buorm/Bormio es dürant ils ultims quatter ons i in tschercha da tuot ils minerals, fossils e la crappa chi sun da chattar in Val Müstair. El preschainta in mardi, ils 15 d’october, seis resultats in fuorma d’ün cudesch ed in occasiun d’üna vernissascha a Müstair.