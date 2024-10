Barbara A. Heller wohnt in St. Moritz und ist seit 2021 Mitglied des Bankrats der GKB. Sie studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaften und war in der Finanz- und Pharmabranche während rund zwei Jahrzehnten in leitenden Positionen tätig. Heute führt sie ihr eigenes Unternehmen, welches Dienstleistungen im Bereich Corporate Governance erbringt. «Sie bringt fundierte Kenntnisse aus der Finanzbranche und vertiefte Erfahrung in Unternehmensführung und -beratung mit», heisst es in einer Medienmitteilung der Standeskanzlei Graubünden.





Die Regierung wählt die Mitglieder des Bankrats der GKB. Sie berücksichtigt dabei ihr Anforderungsprofil und die Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.





Der Bankrat ist das oberste Organ der GKB. Das siebenköpfige Gremium übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus und legt die strategische Ausrichtung, die Risikopolitik und die reglementarische Grundordnung der Bank fest.





Autor: Standeskanzlei Graubünden





Foto: Graubündner Kantonalbank