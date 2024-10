Die Skisaison steht gemäss einer Medienmitteilung unmittelbar vor der Tür. «Während der Schnee in vielen Skigebieten noch fehlt, ist er auf der Diavo­lezza im Oberengadin bereits reichlich gefallen», heisst es. Darum wird am kommenden Samstag in diesem Skigebiet den Startschuss für eine ganz besondere Wintersaison fallen: Dieses Jahr steht nämlich die Freestyle-WM 2025 an. Starten die meisten Bergbahnen erst im Dezember, ist die Diavolezza das erste Nicht-Gletscher- Skigebiet in der Schweiz, in dem Skifahren schon im Oktober möglich ist.





«Dank des frühen Wintereinbruchs in dieser Höhenlage dürfen sich unsere Gäste auf einen vielversprechenden Start in die Wintersaison freuen», wird Markus Moser, Geschäftsführer der Diavolezza Lagalb AG in der Mitteilung zitiert. Auf dem «Berg der Teufelin» dauert die Wintersaison bis zum 4. Mai, einen Tag bevor die Sommersaison startet.





Neben der Freestyle-WM 2025 steht im kommenden Jahr erneut das Diavolezza Glacier Race auf dem Programm. Nach einem erfolgreichen Revival nach 44 Jahren und knapp 200 Teilnehmenden im letzten Winter wird das beliebte Volksrennen fortgesetzt. Die Rennstrecke und gleichzeitig längste Gletscherabfahrt der Schweiz führt über den Pers- und den Morteratschgletscher, vorbei an den weltbekannten Eisriesen Piz Palü und Piz Bernina bis hinunter nach Morteratsch. Ein Viertel der Anmeldegebühren kommt verschiedenen Gletscherpflegeprojekten zugute.





Der Skibetrieb auf der Diavolezza läuft bis zum 22. November jeweils mittwochs, samstags und sonntags. An den übrigen Tagen bleiben die Pisten aufgrund von Trainings geschlossen. Anschliessend werden Revisionsarbei­ten durchgeführt, und ab Samstag, dem 21. Dezember starten Diavolezza und Lagalb in die Wintersaison. Ab dem 23. November öffnet das Skigebiet Corvatsch für die Wintersaison. Eine Woche später folgt am 30. November der Startschuss auf der Corviglia.



Medienmitteilung Diavolezza AG

Foto: Romano Salis