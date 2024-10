«Der Geschichtenabnehmer» – eine archaische Erzählung

In Gruma stehen die letzten Hüter alter Traditionen einer unerbittlichen Gegenwart gegenüber. In dieser Welt, in der die Jungen längst das Weite gesucht haben, übernimmt Neri eine besondere Aufgabe: Er sitzt am Sterbebett der Alten, hört ihre letzten Worte, trägt ihre Geheimnisse – und schweigt.