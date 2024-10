Dem Wasser eine Plattform geben

Das Element Wasser aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten und fundiert erörtern. Damit beschäftigte sich am Wochenende ein Wasserkongress in Scuol Nairs: Wasser zwischen chemisch-physikalischen Begriffen, in der menschlichen Wahrnehmung oder Wasser im täglichen Gebrauch.