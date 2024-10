Doch die schnellen Zürcherinnen mit ihren starken Stocktechniken fanden immer wieder Lücken in der Vertei­digung und erzielten bereits in der sechsten Minute das 1:0. Flurina Maier gelang kurze Zeit später der verdiente Ausgleich zum 1:1, doch die Freude hielt nicht lange. In der 15. Minute nutzten die Lions eine Unachtsamkeit der Celerinerinnen und gingen mit 2:1 in Führung. Noch vor Ende des ersten Drittels erhöhten sie auf 3:1. Nach 15 Minuten Pause und einer motivierenden Ansprache von Coach Andy Meierhofer ging es ins zweite Drittel. Celerina kämpfte entschlossen weiter und zeigte ein verbessertes Zusammenspiel. Dennoch gewährten sie den Lions zu viel Raum, was diese zum 4:1 nutzten. Anschlie­ssend stabilisierten sich die Celerinerinnen in der Defensive und schafften es immer wieder, die Scheibe aus dem eigenen Drittel zu befreien und Angriffe zu starten, jedoch ohne den gewünschten Torerfolg. Nach 40 Minuten Spielzeit versuchten die Celerinerinnen im letzten Drittel noch einmal alles, doch die Lions erhöhten früh den Druck und bauten ihre Führung schnell auf 6:1 aus. Trotz des klaren Rückstands gaben die Celerinerinnen nicht auf und zeigten grosse Moral. Kurz vor Spielende gelang Nilah Steiner mit einem cleveren Bubentrick noch der Treffer zum 6:2- Endstand. Schon am kommenden Wochenende wartet die nächste Herausforderung. Am Samstag, den 26. Oktober, treffen die Celerinerinnen um 20.15 Uhr auf den EHC Schaffhausen I. Das zweite Spiel der Doppelrunde findet am Sonntag, dem 27. Oktober um 16.30 Uhr statt.





Autorin: Arina Agrippi