Stabübergabe beim Curling-Verband

Am 17. Oktober fand in Domat/Ems die offizielle Übergabe der Präsidentschaft des Kantonal Bündner Curling Verbandes (KBCV) statt. Nach 17 Jahren an der Spitze übergab der scheidende Präsident Andrea Brenn aus Celerina sein Amt an Edi Crameri aus Domat Ems.