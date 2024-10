Die Preisverleihung erfolgt am Freitag, 25. Oktober, um 14.00 Uhr am Bahnhof St. Moritz. Mit der Auszeichnung ehrt Procap Grischun die Gemeinde St. Moritz nicht nur für ihre vorbildliche Arbeit im Bereich der Inklusion, sondern in besonderem Masse auch für die Umsetzung baulicher Massnahmen, die es Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht, sich frei und selbstbestimmt im Gemeindegebiet zu bewegen. Die Gemeinde St. Moritz hat mit gezielten Massnahmen und grossem Engagement bewiesen, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse aller Gemeindemitglieder zu berücksichtigen. «Es ist ein Vorzeigebeispiel für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum», wird Reto Crameri, Präsident von Procap Grischun, in einer Mitteilung zitiert.



Die Preisverleihung beginnt mit der Begrüssung durch den Gemeindevorstand und die Vertreter von Procap Grischun und wird ab 14.15 Uhr mit einer speziell organisierten Fahrt mit dem Engadin Bus durch das St. Moritzer Gemeindegebiet fortgesetzt. Im Rahmen dieser Fahrt werden beispielhafte barrierefreie Haltestellen und weitere Inklu­sionsprojekte besichtigt. Vertreter des Baudepartements, der Gemeinde sowie betroffene Personen, die die Massnah­men im Alltag nutzen, werden ebenfalls vor Ort sein, um ihre Erfahrungen zu teilen. Um 15.30 Uhr folgt dann die feierliche Übergabe des Procap Inklusionspreises im Bistro des Ovaverva St. Moritz. Der Procap-Inklusionspreis hat das Ziel, positive Beispiele von Barrierefreiheit und Inklusion in Gemeinden sichtbar zu machen und zur Nachahmung anzuregen. St. Moritz ist laut Procap Grischun ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Inklusion im Alltag umgesetzt werden kann.