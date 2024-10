Das Team, neu gecoacht von Reto Zanetti, konnte an die guten Ansätze anknüpfen und auf Basler Eis entscheidend umsetzen. Die erste Partie gegen die Basel Hockey Ladies wurde am Samstagabend ausge­tragen und brachte den Unterengadinerinnen mit 5:3 die ersten drei Punkte der Saison. Die Chicas starteten gut ins erste Drittel und gingen dank den Treffern von Martina Riatsch (1:0) und Amina Sutter (2:0) bereits nach zehn Spielminuten in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte Lara Zanetti auf 3:0, wenig später erfolgte der erste Gegentreffer. Im letzten Drittel machten die Baslerinnen dort weiter, wo sie im zweiten Drittel aufgehört hatten und verkürzten auf 3:2. Die Unterengadinerinnen konnten daraufhin reagieren und dank Celia Oberli (4:2) ein weiteres Tor erzielen. Die Partie blieb bis in die letzten Minuten spannend, denn die Unterländerinnen konnten wiederum auf 3:4 verkürzen und lösten bei den Chicas damit eine leichte Anspannung aus. In der 51. Minute durfte sich Lara Zanetti über ihren zweiten Saisontreffer freuen und machte mit dem 5:3 den Deckel für die Scuolerinnen drauf.





Viel Zeit zur Erholung blieb den Spielerinnen nicht, denn bereits am Sonntagmorgen wurde das Rückspiel auf der Kunsteisbahn Margarethen angepfif­fen. Mit etwas weniger Anspannung, aber deutlich torreicher verlief die zweite Auswärtspartie. Dieses Spiel dominierten die Unterengadinerinnen von Beginn weg und feierten mit 11:0 einen überlegenen Sieg. Für die zahlreichen Treffer der Chicas sorgten Maria Bonorand, Lara Zanetti, Bigna Cantieni, Amina Sutter, Celia Oberli und Martina Riatsch. Entscheidend dabei auch die starke Leistung der Torhüterin Alice Thomas. Bereits am kommenden Wochenende sollen weitere Punkte dazukommen, denn die Chicas treffen zuhause auf den EHC Wallisellen. Das Spiel wird um 15 Uhr in der Eishalle Gurlaina angepfiffen. (faw)