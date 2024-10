Als im Januar des vergangenen Jahres die Bio-Kette Reformhaus Müller Konkurs ging, war das ein Schock für die Betreiber der Bioläden in der Schweiz. Vom Konkurs betroffen waren 37 Standorte in der Deutschschweiz und im Tessin. Unter anderem wurde die Überschuldung durch den Umsatzrückgang erklärt. Die Nachfrage nach Bio-Produkten ist in der Schweiz in den vergangenen Jahren stark gewachsen, doch nun stagnieren die Umsätze. Die Kunden schauen verstärkt wieder auf die Kosten, dies vor dem Hintergrund der globalen Krisen und der wirtschaft­lichen Abschwächung. Einen Rückgang bei der Nachfrage hat insbeson­dere der Bio-Fachhandel verzeichnet. Für die Bioläden ist die Konkurrenz der Grossverteiler gross. Diese haben Bio in der Schweiz mehrheitsfähig gemacht. Und sie nehmen nur jene Bio-Produkte, die am stärksten nachgefragt werden, ins Sortiment auf.





Der Bioladentag wird bereits seit vielen Jahren organisiert. Es ist eine Möglichkeit für die oftmals kleinen Bioläden, auf ihr Angebot und ihre Philosophie aufmerksam zu machen, und es werden Degustationen durchge­führt, bei welchen ein Rabatt von zehn Prozent gewährt wird. Organisiert wird die Aktion von Veledes, dem Schweizer Verband der Lebensmitteldetaillisten, in Zusammenarbeit mit selbstständigen Biofachhändlern und Sponsoren. Pascale Meister ist die Leiterin der Geschäftsstelle Veledes. «In den vergangenen Jahren blieb die Anzahl der Läden konstant, aber im Moment ist der Trend leider eher gegenteilig», sagt sie. Die Situation spiegele sich auch im Zusam­menhang mit dem Konkurs vom Reformhaus Müller wider. Nachfolge­lösun­gen zu finden, sei oftmals ebenfalls eine Herausforde­rung. «Einige der Pioniere im Fachhandel kommen jetzt ins Pensionalter», erklärt sie. Der Begriff Reformhaus verschwinde zunehmend, auch sei der Fokus auf die Beratung heute nicht mehr zentral. «Die Kunden sind bereits sehr gut informiert», sagt Pascale Meister. Das stellen auch Franziska Bezzola von Bio Betschla in Scuol und Natascia Sossi vom Bio Natur Reformhaus in St. Moritz fest. Die EP/PL hat die zwei Bioläden besucht.