Das erste Spiel startete am Samstagabend um 20.15 Uhr. Von Beginn weg wurde auf beiden Seiten mit viel Tempo gespielt, doch trotz intensiven Bemühungen und ausgeglichenem Spielverlauf blieb das erste Drittel in den ersten zehn Minuten torlos. In der 13. Minute gelang Arina Agrippi nach einem präzisen Pass von Flurina Maier der Führungstreffer zum 1:0. Beide Teams kämpften weiter und spielten sich die Scheibe gekonnt hin und her, doch bis zum Ende des Drittels fielen keine weiteren Tore.





Nach einer kurzen Pause starteten beide Teams mit neuer Energie ins zweite Drittel. Es zeigte sich jedoch, dass die Celerinerinnen Mühe hatten, ihre Positionen zu halten. Diese Unsicherheiten nutzte der EHC Schaffhausen aus und erzielte in einer kurzen Schwächephase den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur eine Minute später gelang den Schaffhauserinnen das 2:1, was die Celerinerinnen sichtlich überraschte.





Im letzten Drittel setzten die Spielerinnen des SC Celerina alles daran, den Rückstand aufzuholen. Giada Meierhofer brachte den Puck mit beeindruckendem Einsatz aufs Tor und erzielte tatsächlich den Ausgleich zum 2:2. Doch die Schaffhauserinnen liessen sich davon nicht beeindrucken und antwor­teten mit dem Treffer zum 3:2. Trotz aller Bemühungen der Celerinerinnen, die in den letzten Minuten mit viel Kampfgeist und Willen agierten, konnten sie das Blatt nicht mehr wenden. Es blieb beim Schlussresultat von 3:2 für Schaffhausen.





Nach einer erholsamen Nacht und einem stärkenden Mittagessen starteten die Celerinerinnen motiviert in das zweite Spiel gegen den EHC Schaffhausen I, welches um 16.30 Uhr begann. Von Anfang an wurde klar, dass das Tempo an diesem Tag ein anderes war. Leider zeigte sich schnell, dass die Celerinerinnen wieder Mühe hatten, ihre Positionen zu halten und den Gegnerinnen zu viel Platz liessen. Bereits nach wenigen Minuten erzielte Schaffhausen das 1:0 und nur acht Minuten später das 2:0. Das Spiel verlief aber insgesamt fair und weniger aggressiv als am Vortag.





Im zweiten Drittel kämpften die Celerinerinnen weiter und versuchten das Tempo zu erhöhen, doch trotz aller Bemühungen wollte ihnen kein Tor gelingen. Auch das zweite Spiel endete mit einem klaren 5:0 Sieg für den EHC Schaffhausen I.





Das nächste Spiel für den SC Celerina findet am 24. November um 15.15 Uhr in den Sportanlagen Wallisellen statt. Gegner ist die Damenmannschaft des EHC Wallisellen. (Einges.)