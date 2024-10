Ün logo per as dar d’incleger

Il Reservat Biosfera Unesco Engiadina Val Müstair voul dvantar plü visibel cun agüd dad ün logo. Perquai ha organisà l’organisaziun üna concurrenza per uffants e giuvenils per sviluppar quel agen «simbol». In sonda sun gnüdas premiadas a Sent las prümas ideas.