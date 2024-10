Fat dumondas per evitar malsgürezzas

Il deputà Rico Lamprecht ha fat l’eivna passada trais dumondas a la Regenza grischuna in connex cul sviamaint da Sta. Maria. Sia motivaziun: El laiva metter in uorden «teorias e malsgürezzas» chi existan amo in Val Müstair in connex cun la varianta nord dal sviamaint chi’d es exposta al mumaint.