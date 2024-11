Nach anfänglicher Unsicherheit fand der FC Celerina zunehmend ins Spiel. In der 28. Minute setzte Is Haka Juma Abdulla mit einem Querpass am Strafraumrand Nanes Schlegel gekonnt in Szene. Dieser nutzte die Gelegenheit, legte sich den Ball zurecht und erzielte eiskalt das 0:1. Lenzerheide versuchte, auf den Rückstand zu reagieren und prüfte Celerinas Torhüter Diego Carrajo mit einem gefährlichen Weitschuss und einem Freistoss. Carrajo meisterte jedoch beide Situationen souverän, und so ging der FC Celerina mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.





Celerina kam entschlossen aus der Kabine und erhöhte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff den Druck auf die Gastgeber. In der 49. Minute spielte Pedro Pereira einen perfekten Steilpass auf Pedro Cardoso, der alleine aufs Tor zulief und gekonnt zum 0:2 verwandelte. Im weiteren Verlauf des Spiels kontrollierte Celerina das Geschehen und liess sowohl den Ball als auch den Gegner geschickt laufen. Nach rund einer Stunde bot sich Nanes Schlegel eine weitere gute Möglichkeit, die er jedoch ungenutzt liess.





Lenzerheide setzte weiter auf lange Bälle, blieb damit jedoch ungefährlich. In der 66. Minute landete ein abgewehrter Ball bei Pedro Cardoso, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen liess und ohne Bedrängnis zum 0:3 traf. Nun spielten die Gäste entfesselt auf und demonstrierten ihre Spielfreude: Während Nanes Schlegel an einer weiteren Chance scheiterte, vollendete Pedro Pereira nach einem starken Solo über die rechte Seite aus spitzem Winkel zum 0:4.





Trotz des deutlichen Rückstands gab Lenzerheide nicht auf und traf in der 78. Minute den Aussenpfosten. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern schliesslich doch noch der Ehrentreffer, als ein Freistoss per Kopf zum 1:4-Endstand verwandelt wurde.





Mit einem überzeugenden Auswärtssieg verabschiedet sich der FC Celerina in die Winterpause und überwintert auf dem 5. Platz. Das Fussballjahr im Engadin endet am 23./24. November mit dem traditionellen Hallenfussballturnier. Der Verein bedankt sich herzlich für die grossartige Unterstützung bei den Heimspielen und blickt gespannt auf die Rückrunde.

Autor: Kilian Steiner





Für den FC Celerina spielten: Diego Carrajo, Linard Peer, Kilian Steiner, Aronne Beti, Alexander Achtnich, Claudio Cadonau (c), Carlos Tejo, Fabrizio Forcella, Is Haka Juma Abdulla, Emmanuel Agbike, Nanes Schlegel, Pedro Pereira, Leandro Mereiles, Pedro Cardoso, Cristiano Pereira, Fabiano Pereira