Ün’eivna viver rumantsch a Sent

40 persunas piglian part l’eivna chi vain al proget «A Sent be rumantsch». In dumengia ston quellas dar il güramaint chi nu discuorran tuot eivna nögl’oter co rumantsch. Las partecipantas ed ils partecipants vivan in trais differentas gruppas d’abitar.