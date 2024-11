Mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen liegt der EHC St. Moritz aktuell auf dem letzten Tabellenplatz in der zweiten Eishockeyliga. Die St. Moritzer müssen heute Samstag unbedingt punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Trotz eines Heimspiels wird die Aufgabe nicht leichter: Der EHC St. Moritz empfängt nämlich um 17.00 Uhr den EHC Lenzerheide-Valbella in der Eisarena Ludains in St. Moritz.





Auch der CdH Engiadina spielt heute Samstag zuhause. Die Unterengadiner empfangen um 19.30 Uhr den SC Küsnacht in der Eishalle Gurlaina in Scuol. Die Zürcher sind zusammen mit den EHC Uzwil das momentan stärkste Team in der Gruppe 1 der 2. Liga. Die Unterengadiner haben bereits gegen Uzwil gezeigt, dass sie auch starke Gegner fordern können. Wenn Engiadina an diese Leistung anknüpfen kann, wird ein spannendes Spiel am Samstagabend in Scuol erwartet. (nba)