Saisonstart auf der Loipe

Am Sonntag, 10. November, startet St. Moritz mit der Snowfarming-Loipe in die Langlaufsaison. Zum zweiten Mal gibt es eine solche Loipe. Dank der Snowfarming-Loipe wird es gemäss Loipen Engadin in Zukunft noch zuverlässiger möglich sein, bereits Mitte November auf den Langlaufskiern zu stehen.