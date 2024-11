Die INFRA Samedan hat ihr Sekretariat mit Marc Schürer aus Bever neu besetzt. Er tritt die Nachfolge von Reto Giovanoli am 1. Dezember an.

Die Verwaltungskommission der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (INFRA) hat an ihrer Sitzung vom 23. Oktober 2024 Marc Schürer aus Bever mit der Geschäftsführung per 1. Dezember 2024 betraut. Marc Schürer löst Reto Giovanoli ab, der diese Aufgabe bisher neben der Führung seines eigenen Treuhand- und Immobilienbüros Morell & Giovanoli in Samedan mit einem Pensum von 30 Prozent wahrgenommen hat.





Die Aufstockung der Stelle auf 80 bis 100 Prozent war notwendig, damit die verantwortliche Person die Geschäftsstelle umfassend führen kann. Dazu gehören die Vorberei­tung und Umsetzung der Beschlüsse der Verwaltungskommission, die Verantwortung für das Unterhaltsmanagement der Flughafeninfra­struk­tur sowie die Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Regionalflughafens in Zusammenarbeit mit der Verwaltungskommission und externen Fachspezialisten. Darüber hinaus umfasst es die Pflege der Geschäftsbeziehungen zur Engadin Airport als Betreiberin des Flugplat­zes sowie zu weiteren Flughafenpartnern. Die Bauherrenvertretung und die Projektleitung des Bauprojektes werden von seiner Tätigkeit getrennt und separat organisiert, wobei Marc Schürer unterstützend mitwirken wird.





Aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit am Regionalflughafen Samedan als Chief Operational Officer bei Engadin Airport ist Marc Schürer bereits bestens mit der Infrastruktur des Flugplatzes und den Bedürfnissen und Anforderungen des Flughafenbetriebs vertraut. Er zeichnet sich im Weiteren durch eine wertvolle Erfahrung im Projektmanagement aus. Mit Marc Schürer konnte die INFRA einen Fachexperten im Aviatikbereich gewinnen, der auch auf den Flughäfen Zürich und Hamburg tätig war. Die Verwaltungskommission freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Marc Schürer und dankt Reto Giovanoli für sein bisheriges grosses Engagement. (Einges.)