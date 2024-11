Der Kauf steht im Einklang mit den strategischen Zielen von Repower. Omnes Capital war als Gründungspartner seit 2018 mit 35 Prozent an Repower Renewable beteiligt, die restlichen 65 Prozent hielt Repower. Die Repower Gruppe kontrolliert nun 100 Prozent des Portfolios an erneuerbaren Kraftwerken in Italien. Das Portfolio von Repower Renewable beinhaltet Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke in ganz Italien. Der umfangreiche Kraftwerkpark umfasst derzeit Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 120 MW auf. Hinzu kommt eine volle Pipeline bereits genehmigter Kraftwerkprojekte mit einer Gesamtleistung von weiteren 150 MW. Die vollständige Übernahme von Repower Renewable steht im Einklang mit der Strategie der Repower Gruppe. Diese sieht einen gezielten und konsequenten Ausbau des Portfolios an erneuerbaren Energieanlagen in der Schweiz und in Italien vor. Repower versorgt in Italien über 30 000 Kundinnen und Kunden mit Energie. Das Ziel von Repower Italien ist es, diese Unternehmenskunden vollständig mit zertifizierter, erneuerbarer Energie zu versorgen.

Medienmitteilung Repower