Nepalesische Ärzte profitieren von Weiterbildung

Die Stiftung «Med Solutions Foundation St. Moritz» unterstützt seit Jahren mit medizinischen Aktionen die ärmste Bevölkerungsschicht in entlegenen Regionen in Nepal. Dort, wo kaum eine ärztliche Behandlung möglich ist, oder diese nur mit langer Anreise in die Hauptstadt Kathmandu erfolgen kann.