Festagià l’avertüra dal tunnel Val Alpetta

Davo ün temp da fabrica da trais ons ha la cusgliera guvernativa Carmelia Maissen surdat il tunnel Val Alpetta al trafic. Quist tunnel chi’s rechatta sülla via da Samignun ha üna lunghezza da 632 meters. Per sanar cumplettamaing la via fin in Samignun restan amo duos tunnels.