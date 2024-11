Cun sachs d’immundizchas in gir per l’ambiaint

In sonda ha la «Società Muos-chers Engiadina Bassa» organisà ün di da custodi per l’En – ün’acziun per ramassar il s-chart chi’d es gnü laschà inavo da glieud negligiainta o manà da l’aua a la riva. In viadi cun ün pitschen tröp da voluntaris chi ha fat üna rumida e pulida lung la riva da l’En.