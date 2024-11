«Was wissen Sie über Pilze?»

Samedan löst Weggis als Standort der Blockkurse in der Kochausbildung ab. Diese Woche startete der erste vierwöchige Blockkurs an der Gewerbeschule Samedan mit zehn Lernenden. Was seit April in Rekordzeit auf die Beine gestellt wurde, fand am Montag seinen Anfang