Engadiner Post/Posta Ladina: Ursin Maissen, was bedeutet Mind Body Medicine und Deep Health für Pontresina?

Die Ausgangslage, um Gesundheitstourismus hier zu integrieren, ist grandios. In der Strategie steht es bereits: Es ist ein Ziel, die Zwischensaison zu stärken. Das Momentum ist perfekt, um jetzt zu versuchen, dies umzusetzen. Es geht jetzt darum, gute Produkte und Initiative zu haben. Das können Angebote für die Gäste sein. Sie könnten aber auch eine Lösung sein, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die guten Fachkräfte, die wir haben, müssen wir halten. Das ist der Spirit.





Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Das Schöne ist, das wir jetzt kreieren können, und das kann man in alle Richtungen machen. Unsere wichtigste Ressource ist natürlich die Natur, und wir verstehen es, gute Gastgeber zu sein. Der Vorteil ist, dass es ein Ansatz ist, der niederschwellig ist, das heisst, wir müssen keine Kliniken bauen. Au­sserdem haben wir private Partner, die an die Sache glauben, und das ist immer der beste Motor.





Welche Herausforderungen sehen Sie bei diesem Wandel im Gesundheitstourismus?

Man muss die Broschüre, das White Paper von Anja Kirig lesen, und sich die Frage stellen, ob das was für uns ist. Dann gilt es sich zu überlegen, wo wir anknüpfen können. Vor allem müssen wir mit den Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, die es wirklich wollen, um gute Produkte zu entwickeln. Am Schluss geht es auch um Begriffe, wie Qualitätssicherung. Wir haben schliesslich eine Qualitätstourismus.





Werden unter dem Begriff Deep Health nicht einfach die bereits bekannten Konzepte wie Wellness und Erholung neu verpackt? Ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen?

Das kann man so sehen, aber so richtig durchgezogen – zumindest hier oben – haben wir den Gesundheitstourismus bisher nicht, und ich glaube, da ist eine grosse Chance. Bei Mind Body Medicine und Deep Health geht es nicht um Kosmetikbehandlungen.





Also ist Deep Health eine Erweiterung von Wellness und Erholung?

Nein, es ist viel mehr. Ich würde eher sagen, dass Wellness und Erholung eine Ergänzung zu Deep Health sind.