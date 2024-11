Regierung will dezentrale Gesundheitsversorgung sichern

Um die dezentrale Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Graubünden auch in Zukunft zu sichern, will die Bündner Regierung den Spitälern in den Gesundheitsversorgungsregionen Überbrückungsdarlehen gewähren können und gleichzeitig mehr organisatorischen Spielraum ermöglichen.