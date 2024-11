Ihre Laufbahn im Unternehmen startete die 46-jährige Italienerin, die im Engadin aufgewach­sen ist, bereits vor 29 Jahren im Coop St. Moritz Bellevue. Ihre erste Station als Geschäftsführerin war der Coop Zuoz, den sie fünf Jahre lang leitete. Von 2005 bis 2015 führte Mazzucchelli den Supermarkt in Samedan. Nach ihrer Hochzeit zog Paola Mazzucchelli ins italienische Aprica nahe der Schweizer Grenze und arbeitete fortan im Coop Poschiavo im 60-Prozent-Pensum weiter. «Jetzt, da meine beiden Kinder in der Schule sind, bin ich bereit, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen», sagt die 46-Jährige. «Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den vielen langjährigen Mitarbeitenden unseren Kundinnen und Kunden weiterhin ein besonders sympathisches Einkaufserlebnis zu bieten», wird sie in einer Medienmitteilung zitiert. Ihr Vorgänger Sandro Paganini (63) führte den Coop im Bündner Südtal 29 Jahre lang. Per Ende Oktober ist er nach 37 Jahren im Unternehmen in den wohlverdienten Ruhestand getreten.





Coop Genossenschaft Ostschweiz