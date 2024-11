Gemäss ersten Erkenntnissen begab sich der 52-Jährige gegen 07.30 Uhr zur Bushaltestelle bei der Örtlichkeit Musella in Samnaun. Dort griff er ein Kind mit einem unbekannten Gegenstand an und verletzte dieses am Kopf. Anschliessend begab er sich zurück in sein Haus und meldete die Tat der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Das schwer verletzte Kind wurde durch Privatpersonen in eine örtliche Arztpraxis gebracht und notfallmedizinisch versorgt. Anschliessend wurde es mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Graubünden konnten den mutmasslichen Täter um 11.30 Uhr ohne Widerstand verhaften. Er wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt, welche ein Verfahren gegen ihn eröffnet hat. Für die Betreuung involvierter Personen stand das Care Team Grischun im Einsatz.



Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden