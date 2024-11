Ein 46-jährige Italiener fuhr um 17.45 Uhr auf der Malojastrasse H3 entlang des Silsersees von Sils i.E./Segl in Richtung Maloja. Bei der Örtlichkeit Plaun dal Crot setzte er zu einem Überholmanöver eines Autos sowie eines davor fahrenden Gesellschaftswagens an. Dabei bemerkte er einen aus der Gegenrichtung nahenden Lieferwagen und wich diesem auf einen Ausstellplatz nach links aus. Am Ende des Platzes geriet das Auto in eine abfallende Böschung und überschlug sich dort mehrere Male. Wenige Meter vor dem Silsersee kollidierte es mit einem Baum und kam an diesem auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Mann konnte das Auto unverletzt verlassen. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden