Bereits bei der gestrigen Hauptprobe konnte das Ensemble mit einer überzeugenden Darbietung und präzisem Spiel das Publikum in seinen Bann ziehen.

Das Stück, eine unterhaltsame und zugleich tiefgründige Mischung aus Komödie und Moralstück, erzählt die Geschichte des verbitterten Gutsbesitzers Rappelkopf, der durch einen früheren Betrug zum Menschenfeind geworden ist. Seine Verbitterung führt zu Spannungen in der Familie und verhindert die Hochzeit seiner Tochter Malchen mit dem jungen Maler August Dorn. Doch als Rappelkopf sich vor seinen vermeintlichen Feinden in den Wald zurückzieht, erscheint der Alpenkönig, um ihn von seinem Fehlverhalten zu heilen.

Durch eine packende Inszenierung und eine gelungene Mischung aus humorvollen Szenen und dramatischen Momenten gelang es dem Theaterverein, die tiefere Botschaft des Stückes - die Notwendigkeit von Selbsterkenntnis und Vergebung - anschaulich zu vermitteln. Besonders beeindruckend sind die Darstellungen der mystischen Erscheinungen und Verwandlungen, die dem Stück eine besondere Atmosphäre verleihen.

Weitere Aufführungen:

Freitag, 15. November 2024, 20.15 Uhr

Samstag, 16. November 2024, 20.15 Uhr

Sonntag, 17. November 2024, 15.00 Uhr

Die Aufführungen finden im Theatersaal des Hotel Reine Victoria St. Moritz statt.

Weitere Informationen unter: www.theater-st.moritz.ch