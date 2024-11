«Gerechtigkeit für Adam Quadroni»

Das Initiativkomitee «Gerechtigkeit für Adam Quadroni» fordert in einer Petition an die Bündner Regierung eine Entschädigung in Millionenhöhe. Der Whistleblower deckte das Engadiner Baukartell auf, was hohe Bussen zur Folge hatte, ist jedoch selbst finanziell ruiniert.