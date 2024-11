Die Teilnehmenden konnten unter fachkundiger Einführung an einer computergesteuerten Fräsmaschine arbeiten. Diese Arbeit hat den Teilnehmenden besonders gefallen. Die engadiner Kraftwerke ermöglichten den Schülern gleichzeitig Einblick in eines der grössten Wasserkraftwerke der Schweiz. Bei einer Führung durch das Kraftwerk Ova Spin erfuhren die Jugendlichen, wie aus der Kraft des Wassers Strom produziert wird. EKW bildet zurzeit einen Polymechaniker aus und möchte auch in Zukunft Lehrplätze im Engadin anbieten. Umso mehr freut sich EKW über das rege Interesse der Jugendlichen.

Medienmitteilung EKW