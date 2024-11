Uossa lessa il prossem cuolp

Als 19 november 1999 es gnü inaugurà il tunnel dal Vereina. Quist tunnel ha pisserà per ün svilup turistic ed economic in Engiadina Bassa. Davo 25 ons füssa uossa da realisar il prossem cuolp turistic in fuorma d’ün argumaint da vendita exclusiv. Ün commentar...