Anlässlich des gut besuchten Informationsabends für Behördenmitglieder und Medien am Mittwoch in Celerina, wurden die Vor- und Nachteile verschiedener geprüfter Varianten aufgezeigt. Gemäss den Verantwortlichen der SGO ist die Weiterführung der Selbständigkeit mit hohen Mehrkosten und erheblichen Risiken verbunden. Eine Integration in das Kantonsspital hingegen sichere Qualität und schaffe Planungssicherheit. In der anschliessenden Diskussion gab es aber auch kritische Voten zur geplanten Fusion. Die EP/PL wird sich in der Ausgabe vom Samstag vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen.



Autor: Reto Stifel