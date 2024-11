Der 27-jährige Lenker und sein Beifahrer fuhren gegen 17.15 Uhr in Richtung Livigno, als sie bemerkten, dass die Motorkontrollleuchte aufleuchtete. Sie fuhren in die letzte Nische des einspurigen Tunnels und hielten an. Mit Feuerlöschgeräten versuchten sie aus dem Motorraum aufsteigende Flammen zu bekämpfen. In der Zwischenzeit hatten Mitarbeitende des Tunnelbetreibers die Rettung alarmiert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Zernez und Livigno, Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und der Engadiner Kraftwerke, eine Ambulanz des Stützpunktes Zernez, die Gemeindepolizei Livigno und die Kantonspolizei Graubünden. Um das Löschwasser aufzufangen, baute das Tiefbauamt Graubünden einen Schneewall in La Drossa auf, welcher anschliessend auf Bagger aufgeladen und auf eine Deponie abtransportiert werden konnte. (kapo)