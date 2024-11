In sechs Monaten wird über Spital-Zukunft entschieden

Im April 2025 soll im Oberengadin über die Zukunft des Spitals abgestimmt werden. Ein Zwischenbericht liegt vor. Was steht in diesem? Welche Fragen können heute beantwortet werden, welche noch nicht? Die EP/PL war an einem Informations- und Diskussionsabend dabei.