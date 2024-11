Evelina Raselli, die einst beim EHC St. Moritz das Eishockey-ABC mit erlernte, gehörte 2014 zum Bronze-Team der Schweiz an den Olympischen Spielen in Sotschi, ist mehrfache Schweizermeisterin. Zuletzt vor ihrem Rücktritt spielte sie als erste Schweizerin in den USA im Team der Boston Pride. Heute ist sie unter anderem Assistent-Coach der Schweizer U-18-Nationalmannschaft. «Ich freue mich riesig, in meinem Heimatkanton beim HC Davos als Assistent-Coach tätig zu werden», sagt Evelina Raselli zu ihrem Engagement. Sie nehme diese Herausfor­derung mit Leidenschaft an, um die Spielerinnen auf ihrem Weg zu begleiten, so die 32-jährige Südbündnerin. (skr)