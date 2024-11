Trotz Optimismus: Bauen wird in Zukunft nicht günstiger

Die Regionalversammlung Südbünden des Graubündnerischen Baumeisterverbands GBV stand am Mittwoch in Silvaplana im Zeichen der Prognosestudie zur Baunachfrage 2025 bis 2029. Geehrt wurde der GBV-Präsident Maurizio Pirola für die Wahl in den Schweizer Dachverband.