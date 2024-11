Spital Samedan: «Weiter so wie bisher» ist keine Option

Die SGO-Gremien sind überzeugt, dass die Integration des Spitals Samedan in das Kantonsspital die beste Lösung für die Zukunft ist. Ärzte und Politiker sehen das differenzierter. Das zeigte die Diskussion am Informationsabend am vergangenen Mittwoch.