Durchgeführt wurde die Sektionsmeisterschaft in den Kurswerkstätten Ilanz und Samedan vom Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten des Kantons Graubünden (VSSM GR).





Die fünf Besten wurden am 20. November an einer stimmungsvollen Siegerehrung im Holzzentrum in Landquart ausgezeichnet. Florin Berni, Samedan (Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner, Samedan) wurde mit dem ersten Platz Bündnermeister 2024. Diese Meisterleistung hatte er schon an den Sektionsmeisterschaften 2021 geschafft. Auf dem zweiten Platz folgt Simon Schmid, Fidaz (Cahenzli AG Holz, Trin). Den dritten Platz belegt Robin Bläsi, Lenzerheide/Lai, Vierter wird Yanik Debrunner, Samedan und den fünften Platz holt sich Franz Walter Köppl, Versam, alle drei von der Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner in Samedan.





Als Special Guest war Möbelschreiner Elmar Wyrsch aus Attinghausen Uri anwesend. Elmar Wirsch hat in diesem Jahr an den World Skills in Lyon die Silbermedaille gewonnen.

Aus den Regionalmeisterschaften kommen neun Lernende in die Schweizer Nationalmannschaft. An die Weltmeisterschaft (WorldSkills) im Jahre 2026 nach Shanghai reisen die beiden besten Schreinerlernenden aus der Schweiz.

VSSM Graubünden